Телеведущий Владимир Остапчук решил поговорить с фанатами. Звезда предложил задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Слава Демин главная баба-сплетница страны, согласны?", - спросил фанат.

В ответ Владимир Остапчук опубликовал видео, где Слава Демин танцевал в платье. Также звезда подшутил над своим коллегой, обратив внимание на плечи.

"Посмотри на его спину, смотри, Карпаты в безопасности", - сказал Владимир Остапчук.

"А хочется выпить?)) Расслабиться или в хорошей компании, неужели не тянет?)))", - спросил еще один фанат.

"Нет. Не употребляю алкоголь почти четыре месяца. Судя с последних новостей, нужно начинать употреблять йод", - ответил Владимир Остапчук, делая отсылку на ситуацию на Запорожской АЭС, где россияне готовят новую провокацию.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А не так давно Остапчук очередной раз развелся с Кристиной Горняк и после этого стал встречаться с 22-летней Екатериной Полтавской, которая стала продюсером его нового шоу.

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