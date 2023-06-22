Телеведущий Владимир Остапчук решил поговорить с фанатами. Звезда предложил задавать вопросы в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Слава Демин главная баба-сплетница страны, согласны?", - спросил фанат.
В ответ Владимир Остапчук опубликовал видео, где Слава Демин танцевал в платье. Также звезда подшутил над своим коллегой, обратив внимание на плечи.
"Посмотри на его спину, смотри, Карпаты в безопасности", - сказал Владимир Остапчук.
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"А хочется выпить?)) Расслабиться или в хорошей компании, неужели не тянет?)))", - спросил еще один фанат.
"Нет. Не употребляю алкоголь почти четыре месяца. Судя с последних новостей, нужно начинать употреблять йод", - ответил Владимир Остапчук, делая отсылку на ситуацию на Запорожской АЭС, где россияне готовят новую провокацию.
Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А не так давно Остапчук очередной раз развелся с Кристиной Горняк и после этого стал встречаться с 22-летней Екатериной Полтавской, которая стала продюсером его нового шоу.
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