Український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський пояснив, що робити у разі вибуху на АЕС і як завадити попаданню радіації в організм.
"Перше, що відбувається при радіоактивному зараженні, - викид радіоактивного йоду, який вбиває щитовидну залозу. Тому є найважливіше правило захисту: є загроза радіоактивного зараження — треба прийняти всередину звичайний йод, тоді щитовидна залоза буде зайнята цим йодом, і ми зможемо її вберегти від ураження. Це потрібно зробити тоді, коли загроза реальна - за 30 хвилин, наприклад, або в перші хвилини і години після того, як оголошено тривогу. Якщо ми зробимо це в перші дві години, захист перевищує 90 відсотків. Якщо за 30 хвилин до вибуху - майже стовідсотковий захист", - заявив доктор Комаровський.
Євген Комаровський уточнив, що потрібно приймати таблетки калію йодид у такому дозуванні:
- Дорослі та діти старше двох років – 125 мг – ½ таб. 250мг.
- Діти віком до 2 років – 40 мг = 1/6 таб. 250мг.
Як альтернативу, за словами доктора Комаровського, можна використовувати звичайний розчин 5% йоду. Тоді дозування буде наступним:
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- Дорослі та діти старше 14 років – 40 крапель усередину
- Діти 5-14 років – 20 крапель усередину
- Діти 2-5 років – 20 крапель на шкіру
- Діти віком до 2 років – 10 крапель на шкіру
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