Рятувальники другий день розбирають завали на місці страшного вибуху в українській столиці.

Сьогодні роботи в пошкодженій вибухом багатоповерхівці у Деснянському районі продовжили рятувальники аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку».

На фото можна побачити, що деякі квартри внаслідок вибуху повністю зруйновано, стіни багатоповерхівки почорніли впісля страшної пожежі.

Додамо, що внаслідок вибуху свою квартиру втратив і відомий спортивний коментатор Роберто Маралес.

Про втрату житла чоловік дізнався під час служби у Збройних силах України. Трагічну новину щодо свого будинку Моралес повідомив у Facebook.

"Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", - написав він на своїй сторінці в Facebook, залишивши реквізити для грошової допомоги.

У коментарях користувачі соцмереж висвловлюють Моралесу слова співчуття і підтримки:

«Співчуваю бачили який жах», «Тримайся!», «Жесть!», «Реально добре, що не було вдома. Все інше наживне»,

«Роберто, друже, допомагаємо як і чим можемо. Жахливо, дуже шкода», «Жесть яка, співчуваю»,

«Роберто, тримайся! Разом, всією футбольною спільнотою, допоможемо, чим зможемо!».

Додамо, що сьогодні мешканців пустили до будинку на Малишка - люди хочуть потарпити додому, щоб забрати хоч якісь речі.

Нагадаємо, жертвами вибуху у багатоповерхівці стали три людини.

Ще дев’ять людей постраждали.

До ліквідації наслідків вдень 22 червня було залучено більше ста рятувальника та 19 од. техніки.

Попередньо, причиною вибуху став витік газу.

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