З’ясувалися важливі подробиці про ситуацію на Бахмутскьому напрямку та у самому місті.

Про них розповів український військовослужбовець, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

«Якщо коротко про наш напрямок. На щастя, просування росіян на Куп‘янськ вдається зупинити без перекидання частин з Бахмутського напрямку. Сил, кажуть, там вистачить для стримування», - розповів «демон».

За словами воїна, українська артилерія «дуже активно» працює по позиціям росіян.

«Їх кинуті резерви на Берхівку, Кліщіївку методично випалюються. Розвідка та арта полюють за технікою і вибивають її методично, навіть ту, яка причаїлася далеченько східніше міста. Все це дуже добре, бо їх піхоті все важче тримати позиції. Просування є, але воно оцінюється інколи десятками чи сотнями метрів», - розповів «демон».

Військовослужбовець підкреслив, що наразі важко, але є надія, що переламати окупантів все ж вдасться.

Що ж до ситуації у самому місті, то ЗСУ там залишаються.

«В Бахмуті район літачка колишнього досі наш», - повідомив «демон».

Додамо, про ситуацію в Бахмуті розповів і заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. За його словами, частково дійсно стало більше військ рф на сході України.

"Частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема, десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втрати десь сотні (тисяч) пораненими і десятки тисяч вбитими", — повідомив Череватий.

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