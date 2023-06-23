Выяснились важные подробности ситуации на Бахмутском направлении и в самом городе.

О них рассказал украинский военнослужащий, ведущий свой телеграм-канал «Бахмутский демон».

«Если коротко о нашем направлении. К счастью, продвижение россиян на Купянск удается остановить без переброски частей с Бахмутского направления. Сил, говорят, там хватит для сдерживания», – рассказал «демон».

По словам воина, украинская артиллерия очень активно работает по позициям россиян.

«Их брошенные резервы на Берховку, Клещиевку методично выжигаются. Разведка и арта охотятся за техникой и выбивают ее методично, даже ту, которая притаилась далеко восточнее города. Все это очень хорошо, потому что их пехоте все труднее держать позиции. Продвижение есть, но оно оценивается иногда десятками или сотнями метров», – рассказал «демон».

Военнослужащий подчеркнул, что сейчас тяжело, но есть надежда, что переломить окупантов все же удастся.

Что касается ситуации в самом городе, то ВСУ там остаются.

«В Бахмуте район самолетика бывшего до сих пор наш», – сообщил «демон».

Добавим, о ситуации в Бахмуте рассказал и заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, частично действительно стало больше войск рф на востоке Украины.

"Отчасти он ротирует эти подразделения, в том числе на Бахмутское направление. В частности, десантные подразделения. Этим показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение, эпикфейл. Что десять месяцев пытаться его взять, не взять до конца и потери где-то сотни (тысяч) ранеными и десятки тысяч убитыми", - сообщил Череватый.

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