Росіяни продовжують вбивати і калічити українців, знищувати будинки, інфраструктуру, перетворювати все на згарище і пекло.

Так, Бериславський, Каховський та Херсонський райони, місто Херсон щоденно потерпають від обстрілів з боку російської армії.

Минулої доби окупанти вдарили по мирним населеним пунктам з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, авіації та БПЛА.

Руйнувань та значних пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини та інші об’єкти інфраструктури.

«З лівого берега Дніпра росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Херсона з мінометів та артилерії. Під обстрілами перебували майже всі райони міста, особливо постраждала прибережна зона.

Ворожі снаряди поцілили у багатоповерхові та приватні будинки, від прямих влучань деякі з них повністю зруйновані, пошкоджені магазини, осколками посічені автомобілі. В центрі поранено 86-річну жінку та 25-річного чоловіка, а поблизу Антонівського мосту під ворожий обстріл потрапили двоє волонтерів», - розповіли в поліції Херсонщині.

Нині всі потерпілі у лікарні.

Крім того, під авіаційною атакою ворога перебували смт Козацьке та с.Веселе Каховського району.

«Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено територію заводу та багатоповерховий будинок», - повідомили в поліції

Також окупанти накрили вогнем села Берегове та Дніпровське, поранено 47-річну жінку та 62-річного чоловіка.

Поліція нагадує, що на деокупованих територіях Херсонщини війська рф залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів, тому мешканцям потрібно пам'ятати про власну безпеку та не відвідувати місця, які поки не перевірені вибухотехніками.

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