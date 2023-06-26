В Міноборони повідомили про результати оборонних дій і наступу за минулий тиждень.

Так, на Сході українські захисники вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

«Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої.

Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось», - повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

«Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога», - повідлмила Маляр.

Також відомі результати, яких ЗСУ досягли за минулий тиждень на Півдні

Як розповіла Маляр, сили оборони продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км», - уточнила Маляр.

Також заступниця міністра оборони повідомила, що на таврійському напрямку за минулий тиждень зафіксовано 3861 обстріл.

«Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини», - додала Маляр.

Останні новини україни:

Трагедія в Києві - серед жертв молода родина.

Також повідомлялись подробиці атаки, яку Україна пережила минулої ночі.

Крім того, Politeka.net писала, хто правитиме росією після путіна.