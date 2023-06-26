Ведучий "Орла та решки" Андрій Бедняков розповів, що сталося з його батьками.

Ведучий "Орла та решки" Андрій Бедняков розповів, що трапилося з його батьками. Зірка поділилася цим під час відповідей фанатам в Інстаграм.

"Що саме трапилося з мамою та татом вашими? Пам'ятаю, тільки опис підвалу, як вони там були", - написав фанат.

"У підвалі вони не були. Батько пішов, коли ще я знімався в "Рішці". Епізод у Норвегії. Маша пішла в окупації", - написав ведучий "Орла і решки" Андрій Бідняков у відповідь.

"Що думаєте про людей та артистів, які свідомо не переходять українською мовою, бо російська мова - це їхня мова дитинства", - написав ще один фанат.

"Я не можу залізти в голову іншим людям. І не змушую. Я перейшов", - написав ведучий "Орла та решки" Андрій Бідняков.

"Чи варто чекати випуску про ДіснейЛенд?", - запитав ще один фанат.

"Ні. На жаль, я не випущу його. Ми там говорили російською мовою. Принципова позиція: відео моєму каналі виходять вже українською мовою. А робити переозвучку всієї родини зараз неможливо", - зазначив зірка.

"Дайте пораду, як позбавитися нав'язливих думок?", - запитав ще один фанат.

"Якщо ваші думки спрямовані на успіх - не потрібно їх позбавлятися. Якщо думки погані - подумайте про тих, які спрямують вас на успіх. Будь-які думки можна змінити іншими. Усе залежить від вас", - відповів зірка.

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