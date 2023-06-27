Обставини вбивства, скоєного у Київській області, можуть приголомшити навіть досвідчених правоохоронців.

Як повідомляє Politeka.net, конфлікт між 28-річною родичкою та 26-річним потерпілим, який призвів до вбивства виник на тлі грошового боргу.

«Спочатку жінка влаштувала фізичну розправу над 26-річним парубком, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього. Далі зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми», - розповідають в поліції.

Для того, аби приховати злочин, жінка поклала загиблого до багажного відділу автомобіля та вивезла його у віддалену лісосмугу, де згодом поховала.

«Слово за слово, лаяти його почала, що він такий сякий. Взбісило, що він такий обалдуй. Він почав пручатися, почав до мене плигати. Я кажу: "Пішли на берег, поговоримо, навчу тебе розуму розуму"... Так вийшло, що в стані афекту, злості облила його бензином», - розповіла жінка на допиті.

З її слів, потім вона кинула сірник, трава, яка теж була облита бензином, спалахнула. Вогонь перекинувся на хлопця.

«Це було ненавмисно», - запевняє зловмисниця.

Жінка каже, що його почали тушити, здирати з нього одежу. Він залишався живим – «гарчав і вдихав».

Тягли до болота обгоріле тіло на білому рядні.

Наразі зловмисницю затримано, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне увʼязнення.

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