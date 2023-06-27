Згідно з неофіційними даними, в українських захисників нові успіхи. Про це, як пише Politeka.net, повідомляють українські військовослужбовці.
Так, у телеграм-каналі «Бахмутський демон» з’явився короткий, але дуже обнадійливий допис: «Просуваємось в місті Бахмут».
Раніше «демон» повідомляв, що президенту України Володимиру Зеленському «показали карту з зеленими зонами, які ще два дні тому були червоними, і на вулицях Бахмута теж».
У телеграм-каналі «Бахмутський» також з’явилася обнадійлива інформація: «Закріпилися на одній вулиці! Продовжуємо рух».
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Раніше в Держприкордонслужбі повідомили, що українській військові просуваються вперед у районі Бахмута.
«Українські військові, зокрема прикордонні підрозділи, просуваються вперед у районі Бахмута. За словами бійців, основне завдання зараз – знешкодити якнайбільшу кількість ворожої піхоти», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що частина російських військових не витримує натиску і добровільно здається в полон.
Додамо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
У напрямках Новодарівка – Приютне та Новоданилівка – Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлени цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Нагадаємо, раніше з'явилися трагічні кадри, як Бахмут виглядає сьогодні.
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