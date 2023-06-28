Спасательно-розыскные работы на месте ракетного удара в Краматорске продолжаются.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Краматорском городском совете. Спасатели разбирают завалы.

На месте трагедии задействованы все профильные службы.

"Спасатели, полицейские парамедики, взрывотехники и следователи и криминалисты, документирующие очередное кровавое преступление российских оккупантов", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

По состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших (в том числе одного ребенка 2008 года рождения). Пострадали 47 человек, среди них ребенок 2022 года рождения. Один человек спасен.

«С помощью 2-х кранов производится разбор завалов здания разрушенного кафе и поиск пострадавших», – сообщали в ГСЧС.

Напомним, во вторник, 27 июня, российская армия обстреляла центр Краматорска. Под удар попало заведение питания, в котором находились многие люди.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

«Спаси, Господи наш город и людей! Услышь материнский крик!»,

«Это кошмар» , - комментируют пользователи соцсетей очередную трагедию, вызванную россиянами.

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