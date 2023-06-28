Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Краматорском городском совете. Спасатели разбирают завалы.
На месте трагедии задействованы все профильные службы.
"Спасатели, полицейские парамедики, взрывотехники и следователи и криминалисты, документирующие очередное кровавое преступление российских оккупантов", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
По состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших (в том числе одного ребенка 2008 года рождения). Пострадали 47 человек, среди них ребенок 2022 года рождения. Один человек спасен.
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«С помощью 2-х кранов производится разбор завалов здания разрушенного кафе и поиск пострадавших», – сообщали в ГСЧС.
Напомним, во вторник, 27 июня, российская армия обстреляла центр Краматорска. Под удар попало заведение питания, в котором находились многие люди.
В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.
Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.
«Спаси, Господи наш город и людей! Услышь материнский крик!»,
«Это кошмар» , - комментируют пользователи соцсетей очередную трагедию, вызванную россиянами.
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Также сообщалось, что повестки начали раздавать украинцам по новым правилам.
Кроме того, Politeka.net писала, что идет освобождение Бахмута, ВСУ продвигаются вперед.