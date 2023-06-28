Так, згідно з оновленими даними, внаслідок обстрілу Краматорська загинуло 8 людей, кількість травмованих також зросла.

Наразі відомо про 60 поранених.

«Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат — 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди», - повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

За його словами, обстріл двома ракетами Іскандер росіяни здійснили ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи.

«Злочинний режим рф продовжує тактику терору проти мирних українців», - підкреслив Костін, запевнивши, що всі, хто віддає злочинні накази і іх виконує, будуть знайдені і покарані.

Нагадаємо, 27 червня російська армія нанесла удар по центру Краматорська, поцілили в районі закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

На місці триває розбір завалів.

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

Останні новини України:

Збільшилась кількість жертв ракетного удару по Краматорську.

Також повідомлялось про вбивство в центрі Києва - яка кара чекає на винних.

Крім того, Politeka.net писала про посту Путіна Пригожину.