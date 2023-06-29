Сукупність факторів свідчить, що це справді так, констатують у моніторинговій групі «Беларускі Гаюн», пише Politeka.net.

За даними «БГ», ведуться роботи на території колишньої ВЧ №61732 у с.Цель (Осиповичський р-н, Могилівська обл.), де раніше дислокувалася 465-а ракетна бригада ЗС РБ.

Так, з'явилася інформація, що туди звозяться робітники із різних районів країни зі своєю будівельною технікою.

«Будують нари та туалети», «поклали новий асфальт», «проводять ЛЕП», «іде спорудження дворівневих нар з дерева», «йде генеральне прибирання території», «збирають лавки та столи», «встановлюють намети», – цитують у «БГ» повідомлення.

Крім того, зміни помітні на супутникових знімках. У порівнянні знімків 9 та 27 червня можна помітити зміни мінімум у 6 областях на території колишньої ВЧ.

Очевидно, йде обладнання великого наметового табору.

«У такому разі, лише у найбільшій області можна помітити мін. 6,5 рядів по +-20 об'єктів = 130. Якщо це великі намети, то одному може бути до 50-и людей, тобто на 130 наметів до 6500 осіб», - підрахували у моніторинговій групі.

Аналітики наголошують, що поки невідомо, хто саме в цьому таборі розташовуватиметься, і чи взагалі буде.

«Самі роботи та поточні супутникові знімки не свідчать про те, що там дислокуватиметься ПВК «Вагнер». Так само, як про це не свідчать і поширені відомості про нібито термінові замовлення на виробництво меблів та обладнання для військових», - зазначили експерти.

Крім того, поточний стан інфраструктури військового містечка біля д.Цель вимагатиме достатнього часу на приведення його у придатний для використання стан.

«Так, хтось може жити у наметах, але ремонт казарм займе точно не два дні», - констатували у «БГ».

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