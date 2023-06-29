Совокупность факторов свидетельствует, что это действительно так, констатируют в мониторинговой группе «Беларускі Гаюн», пишет Politeka.net.

Согласно данным «БГ», ведутся работы на территории бывшей ВЧ №61732 в д.Цель (Осиповичский р-н, Могилёвская обл.), где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВС РБ.

Так, появилась информация, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой.

«Строят нары и туалеты», «положили новый асфальт», «проводят ЛЭП», «идёт сооружение двухуровневых нар из дерева», «идёт генеральная уборка территории», «собирают лавки и столы», «устанавливают палатки», – цитируют в «БГ» сообщения.

Кроме того, изменения заметны и на спутниковых снимках. В сравнении снимков 9 и 27 июня можно заметить изменения минимум в 6-и областях на территории бывшей ВЧ.

По всей видимости, идет оборудование крупного палаточного лагеря.

«В таком случае, только в самой крупной области можно заметить мин. 6,5 рядов по +-20 объектов = 130. Если это крупные палатки, то в одной может быть до 50-и человек, т.е. на 130 палаток до 6500 чел», - подсчитали в мониторинговой группе.

Аналитики подчеркивают, что пока неизвестно, кто именно будет в этом лагере располагаться, и будет ли вообще.

«Сами работы и текущие спутниковые снимки не свидетельствуют о том, что там будет дислоцироваться ЧВК «Вагнер». Так же, как об этом не свидетельствуют и распространяемые сведения о якобы срочных заказах на производство мебели и оборудования для военных», - отметили эксперты.

Кроме того, текущее состояние инфраструктуры военного городка возле д. Цель потребует достаточного времени на приведение его в пригодное для использования состояние.

«Да, кто-либо может жить в палатках, но ремонт казарм займёт точно не два дня», - констатировали в «БГ».

Напомним, ранее появилась информация о якобы строительстве военного лагеря для "вагнеровцев" в Беларуси - что это значит для Украины.

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