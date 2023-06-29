ЗСУ фактично беруть під контроль село Кліщіївка на півдні від Бахмута, зараз там точаться бої.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський.

«Це південь від Бахмута, зараз там ще йдуть щільні бої, але ЗСУ фактично беруть під контроль повністю Кліщіївку. Це стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії на південь Бахмута», - повідоми Ярославський, додавши, що на півночі від Бахмута українські захисники також мають оперативний успіх.

За його словами, під натиском артилерії і мінометного вогню окупанти відступають з північних вулиць Бахмута.

«Все працює на вибивання ворога, штурмові дії щоденні», - повідомив Ярослвський.

Командир одного з пдроздлів також пояснив, що станеться, коли вдасться звільнити Кліщіївку.

«Зараз ми 24 на 7 контролюємо з повітря все, що відбувається у Бахмуті. Кліщіївка це стратегічна висота, з якої можна наносити ураження. З Кліщіївки Бахмут видно, як на долоні, так само, як з Берхівки, за яку зараз йдуть щільні бої. Якщо будуть повністю взяті Берхівка та Кліщіївка, це дві стратегічні висоти з півночі та півдня Бахмута, Бахмут можна буде брати в оперативне оточення», - розповів Ярославський.

Таким чином Бахмут буде прострілюватись і окупантам ніде буде заховатись, адже всі їхні дії також буде видно.

Цю інформацію підтвердив і український воїн, який веде сві телеграм-канал під ніком «Бахмутський демон». За його словами, росіяни дійсно відступають з північних вулиць Бахмута і це тільки те, що офіційно можна говорити на цей момент.

«Насправді ж, вони вже втратили кілька вулиць стабільно і не тільки там. Кліщіївка і Берхівка - питання часу, як і казав», - зазначив «Бахмутський демон».

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилися кадри, як Бахмут виглядає зараз.

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