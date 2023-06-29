ВСУ фактически берут под контроль село Клещиевка к югу от Бахмута, сейчас там ведутся бои.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский.

«Это юг от Бахмута, сейчас там еще идут плотные бои, но ВСУ фактически берут под контроль полностью Клещиевку. Это стратегическая точка, с которой начнутся наступательные действия на юг Бахмута», - сообщил Ярославский, добавив, что к северу от Бахмута украинские защитники также имеют оперативный успех.

По его словам, под натиском артиллерии и минометного огня оккупанты отступают с северных улиц Бахмута.

"Все работает на выбивание врага, штурмовые действия ежедневные", - сообщил Ярославский.

Командир одного из подразделений также пояснил, что произойдет, когда удастся освободить Клищиевку.

«Сейчас мы 24 на 7 контролируем с воздуха все, что происходит в Бахмуте. Клещиевка – это стратегическая высота, с которой можно наносить поражение. Из Клещиевки Бахмут видно, как на ладони, так же, как из Берховки, за которую сейчас идут плотные бои. Если будут полностью взяты Берховка и Клещиевка, это две стратегические высоты с севера и юга Бахмута, Бахмут можно будет брать в оперативное окружение», – рассказал Ярославский.

Таким образом, Бахмут будет простреливаться и оккупантам негде будет спрятаться, ведь все их действия также будут видны.

Эту информацию подтвердил и украинский воин, который ведет свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон». По его словам, россияне действительно отступают с северных улиц Бахмута, и это только то, что официально можно говорить на данный момент.

«На самом деле они уже потеряли несколько улиц стабильно и не только там. Клищиевка и Берховка – вопрос времени, как и говорил», - отметил «Бахмутский демон».

Напомним, ранее в Сети появились кадры, как Бахмут выглядит сейчас.

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