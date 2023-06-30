Популярний український шоумен і ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков, який родом із Маріуполя, і одружений із зіркою "Жіночого кварталу" Настею Короткою, став героєм нового інтерв'ю у Слави Дьоміна. У цій розмові Андрій Бідняков розкрив багато секретів та був гранично відвертим. Так, серед іншого артист зізнався, що майже нічого не заробляє, а нещодавно був момент, коли йому довелося просити грошей у дружини, яка з дітьми живе в США.

На запитання Дьоміна про те, чи це б'є самолюбством, Андрій Бідняков чесно відповів, що ні, і що в них у сім'ї ніколи не стояло питання про те, хто – чоловік чи дружина – повинен заробляти більше.

"Це було ось два місяці, коли я не заробляв. Настя заробляла у гривнях, у неї були, вона мені там скидала. Просив, тому що мені треба розраховуватися там за монтаж із людьми, за все, мені треба там вести цю бухгалтерію. Тому, що вона працювала, ну потім я провів один корпоратив і все стало на свої місця", - розповів Андрій Бідняков.

За його словами, у них з Настею Короткою ніколи це питання не стояло, хто повинен у сім'ї заробляти, і у кого виходить більше, а у кого менше. Також Андрій Бідняков розповів, що коли є можливість, то він, крім донатів на ЗСУ, відправляє гроші дружині до США.

Останні новини України:

Нагадаємо, Ведучий "Орла та решки" Бідняков розповів, що сталося з його батьками: "У підвалі вони...".

Як повідомляла Politeka, Ведучий "Орла і решки" Бідняков нарвався на критику через гастролі: "Чому ніхто не приїжджає...".

Також Politeka писала, що Без бороди і з довгим волоссям: Бідняков з "Орла і решки" здивував архівним фото з Маріуполя.