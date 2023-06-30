Популярный украинский шоумен и ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя, и состоит в браке со звездой "Женского квартала" Настей Короткой, стал героем нового интервью у Славы Демина. В этом разговоре Андрей Бедняков раскрыл много секретов и был предельно откровенным. Так, среди прочего артист признался, что почти ничего не зарабатывает, а был недавно момент, когда ему пришлось просить денег у жены, которая с детьми живет в США.

На вопрос Демина о том, бьет ли это по самолюбию, Андрей Бедняков честно ответил, что нет, и что у них в семье никогда не стоял вопрос о том, кто – муж или жена – должен зарабатывать больше.

"Это было вот два месяца, когда я не зарабатывал. Настя зарабатывала в гривнах, у нее были, она мне там сбрасывала. Просил, потому что мне нужно рассчитываться там за монтаж с людьми, за все, мне нужно там вести эту бухгалтерию. Потому, что она работала, ну потом я провел один корпоратив, и все стало на свои места", - рассказал Андрей Бедняков.

По его словам, у них с Настей Короткой никогда этот вопрос не стоял, кто должен в семье зарабатывать, и у кого получается больше, а у кого меньше. Также Андрей Бедняков рассказал, что когда есть возможность, то он помимо донатов на ВСУ, отправляет деньги жене в США.

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