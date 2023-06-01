Популярний український комік і ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бідняков, який родом з Маріуполя і одружений із зіркою "Жіночого кварталу" Настею Короткою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Андрій Бідняков порадував українців кадром зі свого випускного альбому.

У своїх Instagram-сторіс Андрій Бідняков виклав фото, яке зробив на телефон, мабуть, із альбому випускників 2004 року. На знімку ще зовсім юний телеведучий позує в смугастій сорочці з модною на той час прикрасою на шиї. При цьому можна помітити, що випускник має досить довге волосся і ще не має густої бороди, як зараз, а обличчя серйозне і зосереджене. Схоже, саме так виглядав Андрій Бідняков у своїй маріупольській юності до того, як став популярним.

Зазначимо, що дружина шоумена Андрія Біднякова актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Коротка нині з двома дітьми живе у США, штат Каліфорнія. Туди артистка виїхала на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ще вагітною і вже в Америці на світ з'явився син подружжя Остап. За словами Насті, їхні стосунки з чоловіком на відстані лише зміцнилися, оскільки вони багато переоцінили у своєму житті.

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