Там минулої ночі пролунав вибух, пише Politeka.net з посиланням на очільника Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Цієї вночі, близько 3:30, у смт. Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух», - повідомив Синєгубов.

Дитина госпіталізована з пораненнями.

Ще один вибух стався у с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства "Новий шлях".

Там трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та, на щастя, не потребував госпіталізації.

Додамо, тим часом стало відомо, що зранку російська артилерія атакувала житловий квартал Херсона.

Важкі травми отримала 72-річна жінка.

«З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу», - розповіли в Херсонській ОВА.

Також росіяни обстріляли село Михайлівка Новоолександрівської громади. Внаслідок артилерійського удару поранено 70-річного чоловіка.

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Раніше повідомлялось, що вночі окупанти били по Україні не тільки ракетами.

Крім того, стало відомо про огидний скандал у Верховній Раді - в чому підозрюють чинного нардепа.

Також Politeka.net писала, що ситуація на Запорізькій АЕС почала змінюватись.