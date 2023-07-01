Шеф-кухар Ольга Мартиновська із "Мастер Шеф" вирішила поділитися рецептами з йогуртом. Зірка поділилася декількома у своєму Інстаграмі, де завжди ділиться найсмачнішим.

"Сніданок. Йогуртовий пудинг з льоном і ягодами. (Заварити льон, потім збити в блендері його разом з 1 бананом і Болгарським йогуртом, він менш жирний. Сахара не додаємо, а кладемо сезонні ягоди і трохи граноли) Обід. і йогуртом.(У листя молодого буряка загорнути фарш і протушкувати 15-20 хвилин. Турецький йогурт змішала зі свіжим коріандром і поклала замість сметани. Так однозначно яскравіше виходить. Ням.) Вечеря.Дуже зелений салат з йогуртовою заправкою. : кабачок, огірок, спаржа, фенхель, зелень, зелений перчик. Нарізаємо красиво, спаржу підсмажуємо. До Болгарського йогурту додала краплю меду, сік лимона, сухий орегано. Посипте улюбленими горішками. І легку вечерю піде вам тільки. , - написала Ольга Мартиновська із "Мастер Шеф".

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Ользі Мартиновській з “Мастер Шеф”:

"Ого відразу 3 страви. Виглядає все зазвичай дуже привабливо і здається робити не складно. Ваші відео надихають на те, щоб домашнє харчування було різноманітним і дуже симпатичним. Зазвичай такі страви на кухні виглядають красивішими, ніж сам інтер'єр кухні",

"Бомба, обов'язково приготую. ​​Дякую",

"Огонь".

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