Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала рецепты на весь день с йогуртом.

Шеф-повар Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" решила поделиться рецептами с йогуртом. Звезда поделилась несколькими в своем Инстаграм, где всегда делится самым вкусным.

"Завтрак. Йогуртовый пудинг с льном и ягодами. (Заварить лен, затем взбить в блендере его вместе с 1 бананом и Болгарским йогуртом, он менее жирный. Сахара не добавляем, а кладем сезонные ягоды и немного гранолы) Обед. Голубчики с ягнятиной и булгуром и йогуртом. (В листья молодой свеклы завернуть фарш и протушить 15-20 минут. Турецкий йогурт смешала со свежим кориандром и положила вместо сметаны. Так однозначно ярче получается. Ням). Ужин. Очень зеленый салат с йогуртовой заправкой. (Берем сезонные зеленые овощи: кабачок, огурец, спаржа, фенхель, зелень, зеленый перчик. Нарезаем красиво, спаржу поджариваем. К Болгарскому йогурту добавила каплю меда, сок лимона, сухой орегано. Посыпьте любимыми орешками. И легкий ужин пойдет вам только .Можете кусочек рыбки паровой добавить", - написала Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии Ольге Мартыновской из “Мастер Шеф”:

"Ого сразу 3 блюда. Выглядит все обычно очень привлекательно и кажется делать не сложно. Ваши видео вдохновляют на то чтобы домашнее питание было разнообразным и очень уж симпатичным. Обычно такие блюда на кухне выглядят красивее, чем сам интерьер кухни",

"Бомба, обязательно приготовлю. Спасибо",

"Огонь".

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