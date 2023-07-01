Популярний співак Макс Барських після всіх скандалів переклав ще один хіт рідною мовою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Макс Барських розмістив відео з концерту, щоби поділитися новиною про вихід нового звучання для давно відомої пісні. Артист висловився детальніше в Інстаграмі, привертаючи увагу до новини.

Нещодавно він знову здивував свою аудиторію, випустивши переклад свого російськомовного хіта.

Тепер трек "Хочу танцювати" також зазвучить українською мовою. Макс поділився уривком оновленої пісні на своїй сторінці в Instagram, викликавши багато різних відгуків у своїх шанувальників.

«Завтра, я зрозумію як від пійти

А зараз, я не знаю що саме тобі відповісти

Я беру вихідний,

буду на самоті

Я сьогодні прийшов, сюди напитись» - пишет Барских.

«Тепер черга Hero_in і ми відстанемо з проханням перекладу, Максе 🥹😁; Красиво звучить. Але зауважила, що коли наші виконавці починають перекладати пісні, мені вони зовсім не запам'ятовуються і здаються зовсім іншими...; А наші артисти не спроможуться записати на студії перекладені варіанти;

Якби вона була спочатку українською мовою, то мені навпаки російською не сприймалася б; Ваші пісні російською мовою хіти за всіх часів перекладають їх це не вихід; Ну коли всі ці українські пісні будуть в епл мюзик?; А heroin українською скоро підвезуть?» - пишуть у мережі.

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