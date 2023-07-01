В этот раз на своей странице в Instagram Макс Барских разместил видео с концерта, чтобы поделиться новостью о выходе нового звучания для давно известной песни. Артист высказался детальнее в Инстаграм, привлекая внимание к новости.
Недавно он снова удивил свою аудиторию, выпустив перевод своего русскоязычного хита.
Теперь трек "Хочу танцевать" также зазвучит на украинском языке. Макс поделился отрывком обновленной песни на своей странице в Instagram, вызвав массу разных откликов у своих поклонников.
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А зараз, я не знаю що саме тобі відповісти
Я беру вихідний,
буду на самоті
Я сьогодні прийшов, сюди напитись» - пишет Барских.
«Теперь очередь Hero_in и мы отстанем с просьбой перевода, Максе 🥹😁; Красиво звучит. Но заметила, что когда наши исполнители начинают переводить песни, мне они совсем не запоминаются и кажутся уже совсем иными...; А наши артисты не удосужатся записать на студии переведенные варианты;
Если бы она была первоначально на украинском языке, то мне наоборот на русском не воспринималась бы; Ваши песни на русском языке хиты во все времена переводит их это не выход; Ну когда эти все украинские песни будут в эпл мюзик?; А heroin на украинском скоро подвезут?» - пишут в сети.
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Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.