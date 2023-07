Так стало известно, что перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной, пишет Politeka.net со ссылкой на PEN-клуб Украины.

«С огромной болью сообщаем, что 1 июля в Больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских кафиров по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года.

Мы сообщаем эту новость сейчас, когда о ней узнали все родные Виктории и по их согласию…», - говорится в сообщении.

В тот страшный день писательница и документатор военных преступлений в организации Truth Hounds, находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

«Когда они ужинали в ресторане Ria Lounge в центре города, российские оккупанты нанесли ракетный удар по этому зданию, в результате чего Виктория получила тяжелые ранения. Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья», – рассказали коллеги Амелиной.

По словам коллег, после полномасштабного вторжения россии в Украину Виктория Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds, вместе с командой работала как документатор военных преступлений на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности в Капитоловке на Изюмщине, где гашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

В это же время Виктория начала работу над своей первой нон-фикшн книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая вскоре должна выйти за рубежом.

Добавим, таким образом количество жертв ракетного удара по центру Краматорска возросло до 13-ти.

