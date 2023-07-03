Про наслідки атаки повідомили у Запорізькій ОВА, пише Politeka.net.

«Вночі ворог тричі вдарив ракетами по Кушугумській громаді. Снаряди поцілили у приватний сектор та поруч з розважальним комплексом. Є руйнування, але люди вціліли», - повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 75 обстрілів 20 міст і сіл Запорізької області. Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування.

Так, авіацією рашисти поцілили по Оріхову, з БПЛА атакували Малинівку, шість ударів РСЗВ по Левадному та Новодарівці, 64 артилерійських ударів прийшлося по Таврійському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Левадному, П'ятихатках, Приморському, Кам'янському.

«Троє жителів прифронтових населених пунктів отримали поранення: 40-річний чоловік у Таврійському, 80-річна жінка у Преображенці та 46-річний чоловік в Оріхові», - повідомив Малашко.

Нагадаємо, раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли, що уночі 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Загалом зафіксовано пуски 17 «шахедів».

Захисникам українського неба вдалося знищити 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Решта – не досягли своїх цілей.

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У ЗСУ нові успіхи, росіяни такого точно не очікували - названо напрямки.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді зробили важливе пояснення щодо скасування готівки.

Крім того Politeka.net писала подробиці нічної атаки.