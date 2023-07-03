Про це, як пише Politeka.net, розповів командир роти БПЛА «Ахіллес» Юрій Федоренко.

«Якщо казати про ситуацію навколо міста Бахмут, то є суттєві успіхи по флангах. Тому що десь орієнтовно місяць тому як вдалося значно переломити ситуацію і від активної оборони перейти до ударно-штурмових дій. В результаті яких по флангах вдалося суттєво просунутись вперед і зайняти більш вигідні позиції.

Водночас з тим Сили оброни України продовжують рухатися вперед, кожен метро нашої землі дається важко, але успіхи є. І дійсно ініціатива перейшла повністю на бік Сил оборони», - повідомив Федоренко.

За його словами, російські сили використовують комбіновану тактику поєднання сил. Окупанти кидають у бій і «регулярщиків», і найманців і спецпризначенців.

Тобто противник намагається комбінувати свою живу силу для того, щоб утримати місто Бахмут, але їм це не вдається.

При цьому Бахмутський напрямок залишається для росіян пріоритетним.

«На ньому скупчені максимальна кількість вогневих, технічних засобів, засобів аеророзвідки, ударних БПЛА, це все не дає йому утримувати стабільну ситуацію, і тактична перевага перейшла на бік сил оборони», – запевнив Федоренко.

Тим часом український захисник, який веде телеграм-канал під ніком «Бахмутський демон» повідомив, що ситуація навколо Бахмута дуже важка.

«Топчемося на місці під Берхівкою та Кліщіївкою, все надто важко…», - повідомив «демон», підкресливши, що росіяни знов кинули резерви.

Додамо, що в Мережі з’явилися кадри «демілітарізації» танку Т-62М окупантів.

На відео видно, як російський танк проїжджає дорогою, де розташовані протитанкові міни у два ряди. Здається, що екіпаж машини помітив загрозу у вигляді мін, але вже було занадто пізно. Заявляється також, що саме російські військові й мінували дорогу.

Останні новини України:

Росіяни націлилися на ще одне водосховище.

Також повідомлялось про наслідки атаки "шахедів" на центр Сум.

Крім того, Politeka.net писала про нові успіхи ЗСУ - росіяни такого точно не очікували.