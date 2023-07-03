Росіяни користуються тим, що вода після підриву ними Каховської ГЕС відійшла з населених пунктів, зокрема, в окупованій Новій Каховці.

Внаслідок цього вони знову повернулися на свої бойові позиції, пише Politeka.net. Про це розповів мер міста Володимир Коваленко.

За його словами, окупанти повернулися на бойові позиції на березі. Крім того, вони знову виставили на вулицях міста «туалети». Так місцеві жителі називають бетонні споруди із віконцями для стрілянини.

«До берегової зони окупанти нікого не підпускають. У самому місті ворог додатково розмістив свої війська на Дніпровському проспекті, де на других і третіх поверхах будинків облаштував відповідні кулеметні точки, чого раніше не було», — розповів Коваленко.

Також законний мер окупованої Нової Каховки розповів, що російських військовослужбовців у місті стало ще більше.

«Інколи вони проводять обстріли населених пунктів на правому березі — Веселого та Козацького», - повідомив мер.

Додамо, що Кремль намагається прискорити комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Причина такого поспіху, як розповіли у Міноборони України, необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях у рамках "Єдиного дня голосування" у вересні.

При цьому зрозуміло, що результати цих «виборів» нічого не означатимуть, крім складу злочину організаторів та виконавців.

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