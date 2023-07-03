Військовий експерт Олег Жданов детальніше розповів про ситуацію на фронті, обговоривши успіхи ЗСУ. На думку експерта, болючі зіткнення не вщухають через настання українських військ, які закріплюються на позиціях. Ворожі сили завдали ряд ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктів.

На Бахмутському напрямі противник здійснив марні наступальні дії в районі Богданівки, що у Донецькій області. Також було завдано авіаційних ударів біля Білої Гори. На Мар'їнському напрямі українські захисники успішно відбили всі атаки супротивника в районі міста Мар'їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник зосереджує свої основні зусилля на перешкоджанні просуванню військ противника.

«На Мар'їнському, Бахмутському та Лиманському напрямах ситуація не проста, продовжуються важкі бої. Протягом доби було близько 46 зіткнень. Противник продовжує тиснути, не зважаючи на втрати. Таке враження, що Вагнеровців начебто й немає, але вони мобілізованих женуть на забій не гірше, ніж зеків. Вони намагаються продавити нашу оборону.

Це пов'язано з тим, що це така своєрідна гра на витривалість двох Генштабів, нашого та їхнього. Хто першим перекине резерви, той програє. Наше завдання утримати Куп'янський та Лиманський напрямки» - ділиться Жданов.

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