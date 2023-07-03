Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, по его словам, за минувшие сутки россияне убили двух мирных жителей Донбасса и ранили еще троих.

На Волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам окупантов, под огнем Градов находилась Максимовка.

На Донецком направлении враг обстрелял Курахово. В результате атаки повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

На Горловском направлении под огнем были Миньковка, Васюковка и Раздолевка Соледарской общины.

На Лисичанском направлении в Северске ранен 1 человек, повреждены 3 дома. Окрестности Звановской общины враг обстрелял из РСЗО.

Вечером 2 июля россияне нанесли ракетный удар по Покровску - убили одного человека, повредили здание хлебозавода.

Утром оккупанты ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской общине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Добавим, появилось фото, как выглядит Днепр в районе Днепровской ГЭС после катастрофы на Каховской ГЭС

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений", – отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, минувшей ночью россияне ракетами атаковали Запорожскую область.

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В ВСУ новые успехи, россияне такого точно не ожидали.

Увеличилось количество жертв страшного удара по Краматорску.

Также сообщалось о подробностях ночной атаки.