Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, по его словам, за минувшие сутки россияне убили двух мирных жителей Донбасса и ранили еще троих.
На Волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам окупантов, под огнем Градов находилась Максимовка.
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На Донецком направлении враг обстрелял Курахово. В результате атаки повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
На Горловском направлении под огнем были Миньковка, Васюковка и Раздолевка Соледарской общины.
На Лисичанском направлении в Северске ранен 1 человек, повреждены 3 дома. Окрестности Звановской общины враг обстрелял из РСЗО.
Вечером 2 июля россияне нанесли ракетный удар по Покровску - убили одного человека, повредили здание хлебозавода.
Утром оккупанты ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской общине. К счастью, обошлось без пострадавших.
Добавим, появилось фото, как выглядит Днепр в районе Днепровской ГЭС после катастрофы на Каховской ГЭС
"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений", – отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, минувшей ночью россияне ракетами атаковали Запорожскую область.
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Также сообщалось о подробностях ночной атаки.