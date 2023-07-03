Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте, обсудив успехи ВСУ. По мнению эксперта, болевые столкновения не утихают из-за наступления украинских войск, которые закрепляются на позициях. Вражеские силы нанесли ряд ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

На Бахмутском направлении противник осуществил бесполезные наступательные действия в районе Богдановки, расположенной в Донецкой области. Также были нанесены авиационные удары возле Белой Горы. На Марьинском направлении украинские защитники успешно отразили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает свои основные усилия на препятствовании продвижению войск противника.

«На Марьинском, Бахмутском и Лиманском направлениях ситуация не простая, продолжаются тяжелые бои. В течение суток было около 46 столкновений. Противник продолжает давить, не считаясь с потерями. Такое впечатление, что Вагнеровцев вроде бы и нет, но они мобилизованных гонят на убой не хуже, чем зэков. Они пытаются продавить нашу оборону.

Это связано с тем, что это такая своеобразная игра на выносливость двух Генштабов, нашего и их. Кто первым перебросит резервы, тот и проиграет. Наша задача удержать Купянское и Лиманское направления» - делится Жданов.

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