У місті Первомайський на Харківщині пролунав вибух.

Все сталося близько 13:35, пише Politeka.net з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, вибух став наслідком обстрілу.

«Обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей», - повідомив Синєгубов, також опублікувавши перші кадри з місця атаки.

На місці обстрілу, додав Синєгубов, перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики.

Судячи з кадрів, ворог поцілив по двору житлової багатоповерхівки.

Додамо, раніше Синєгубов повідомив, що окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Крім того, у Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми.

Його у важкому стані госпіталізували.

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