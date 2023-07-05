Миколаїв та Миколаївщина на початку повномасштабного вторгнення Росії об'єдналися та не дозволили ворогові окупувати область. Навіть незважаючи на те, що в регіоні є частина людей, які нудьгують за радянським союзом, навіть вони під час вторгнення дуже вороже налаштовані проти росіян.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, це було загальне рішення всього населення Миколаївської області за будь-яку ціну не допустити окупації, люди об'єдналися, згуртувалися і вирішили чинити опір окупантам.

"Я бачив плани, які були у них були. І не пам'ятаю, ніби два дні на Херсон, два дні на Миколаїв, три дні на Одесу на прохід, за їхнім графіком. І це збігається з тими картами, що ми забирали у розвідників, у десантників. Плани у них такі були. У них плани такі були. У них були плани Київ за три дні взяти, та й що", - каже Віталій Кім.

За його словами, ризик, що область окупують, був дуже високим, але робилося все, щоб цього не сталося. Злагоджено працювали всі – і ЗСУ, і ТРО та місцева влада, і все це спільно з вищим військовим керівництвом країни. При цьому Віталій Кім наголосив, що "плану Б", тобто втечі, у нього та його команди не було.

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