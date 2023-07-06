Кадри з бронепоїзда російського лідера Володимира Путіна вартістю 6,8 млрд рублів, що з'явилися в Мережі, шокували навіть росіян.

На реальних фото з бронепоїзда Путіна можна побачити медичне обладнання, включаючи апарат ШВЛ, хаммам, кабінет косметолога, кілька вагонів для перевезення автомобілів, вагони-ресторани, вагони для охорони та обслуги та багато іншого.

"Тепер ми знаємо про президентський потяг абсолютно все", - кажуть розслідувачі Центру "Досьє".

Користувачі Мережі, коментуючи фото із секретних апартаментів Путіна, зазначають, що навіть царі у такій розкоші не жили, а також жартують з приводу ін'єкцій ботоксу під час поїздок. Чергові докази розкішного життя путіна шокували навіть росіян.

«Стільки палаців, бункерів, літаків, поїздів залишиться. Майбутнім поколінням на 50 років екскурсії водити вистачить»,

«Це треба ж дійти до такого стану душі, щоб без зупинки грабувати ВСЮ країну вже понад 20 років. Цікаво, як закінчить своє фізичне життя цей індивід»,

«Як же він боїться всього»,

«Українські дрони, ви тепер знаєте, куди летіти! Успіхів!",

«Як же задовбало на це дивитися, крім безсилля та огиди нічого вже не викликає!»,

«Яка вульгарність ці палацові інтер'єри. Дід не те що в минулому живе, він живе у 16 ​​столітті»,

«Так, цей чувак вмирати не збирається»,

«А як же аквадискотека, стрип-бар та кімната для бруду?»,

"Занадто дорого для країни обходиться утримання та охорона цього тільця...",

«Часу, щоб дбати про країну та народ у преза немає, треба ще трохи потерпіти».

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