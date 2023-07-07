Як розповіли в поліції, жахіття розігралося у Дарницькому районі міста, пише Politeka.net.

«Вночі консьєржка одного з будинків на вулиці Вишняківський розповіла, що до неї звернувся мешканець багатоповерхівки з розбитою головою та попросив викликати швидку медичну допомогу і поліцію», - розповіли в поліції обставини трагедії.

Закривавлений чоловік повідомив консьєржці, що його вдарили сокирою по голові.

Як з’ясувалось, між чоловіками, які орендували квартиру, виник словесний конфлікт. Згодом сварка переросла у бійку та один з них вдарів іншого сокирою.

«Знаряддя злочину, яке нападник викинув з балкону та пошкодив припаркований автомобіль, поліцейські знайшли на вулиці», - розповіли в поліції.

Підозрюваного затримали у квартирі будинку. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Йому загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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