Вибух пролунав на російському заводі «Промсинтез» у Самарській області.

Про НП повідомляють екстрені служби країни-агресора, пише Politeka.net.

За попередніми даними, загинуло шестеро людей. Ще двоє людей постраждали.

«Вибух стався на заводі з виробництва вибухових речовин «Промсинтез» у Самарській області, 6 людей загинули, 2 постраждали», - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Усі загиблі та постраждалі — робітники 3-го та 5-го цехів.

За непідтвердженими даними, рвонула труба з подачі азоту.

Зазначимо, зараз «Промсинтез» є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.

Підприємство було створено у лютому 1997 року.

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