Знаменитий український співак Віталій Козловський зняв відеоролик прямо зі служби, як відомо, артист нещодавно вирушив на військове навчання після того, як отримав повістку. У той же час, після його рішення, багато хто в соціальних мережах почав говорити про піар Козловського.

Періодично Козловський ділиться із шанувальниками на своїй сторінці у Instagram деталями свого тренування. Востаннє він показав, як разом із товаришами по службі вони вигукували українські гасла під час стройової підготовки.

Крім того, Віталій Козловський звернувся до своїх шанувальників та у своєму відео вимовив сильні слова.

«А де ви були півтора роки війни? Що зараз так піаріться! Бажаю вам та побратимам якнайшвидшої перемоги! Дякую, що боретеся за нашу Україну та захищаєте народ; Це викликає повагу. Такий вигляд справжній партіотизм;

Наші найрідніші та найкращі, бережіть себе !!!; напевно щоб підвищити рейтинг собі і мотивація йти іншим, на кшталт навіть Козловський пішов; Через нього мотивація на другий рік?; не всіх же одразу взяли, може багато хто повернувся додому, можливо різні ситуації» - українці ж посварилися в коментарях під постом Козловського.

Раніше в іншому відео у Сторі співак Віталій Козловський з'явився перед своїми шанувальниками у військовій формі, демонструючи свою зброю та обіцяючи "ліквідувати ворогів".

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