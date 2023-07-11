Про небезпеку, як пише Politeka.net, попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«ХЕРСОН, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!», - йдеться у терміновому повідомленні.
Також Прокудін повідомив про нову атаку і жертви.
«Російська армія вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади, – постраждали мирні люди. За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення», - повідомив очільник Херсонської ОВА.
Додамо, тим часом поліція фіксує наслідки чергових обстрілів армією рф цивільної інфраструктури правобережжя Херсонщини.
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Окупанти продовжують гатити по Бериславському та Херсонському районах, місту Херсон та передмістю. Житлові квартали та мирне населення атакують з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
«Під вогнем окупантів опинилися майже всі райони обласного центру, найбільше постраждали мікрорайон Корабел та Дніпровський район, там ворожі снаряди поцілили у житлову забудову», - розповіли в поліції.
У районі Нафтогавань внаслідок артилерійського обстрілу тяжко поранено 48-річного чоловіка. У с.Інженерне снарядами пошкоджено два багатоповерхові будинки та поранено двох 78-річних жінок.
Крім того стало відомо про трагедію у тимчасово окупованому місті Олешки. Там військові рф відкрили вогонь з артилерії, внаслідок чого загинуло подружжя пенсіонерів.
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Також повідомлялось, що росіяни вскочили у пастку.
Крім того, Politeka.net писала, що окупанти намагаються залишити українців без їжі.