Мешканців великого українського міста терміново попросили залишатись вдома і не виходити на вулицю.

Про небезпеку, як пише Politeka.net, попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«ХЕРСОН, у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу. Не виходьте на вулицю без потреби!», - йдеться у терміновому повідомленні.

Також Прокудін повідомив про нову атаку і жертви.

«Російська армія вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади, – постраждали мирні люди. За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення», - повідомив очільник Херсонської ОВА.

Додамо, тим часом поліція фіксує наслідки чергових обстрілів армією рф цивільної інфраструктури правобережжя Херсонщини.

Окупанти продовжують гатити по Бериславському та Херсонському районах, місту Херсон та передмістю. Житлові квартали та мирне населення атакують з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

«Під вогнем окупантів опинилися майже всі райони обласного центру, найбільше постраждали мікрорайон Корабел та Дніпровський район, там ворожі снаряди поцілили у житлову забудову», - розповіли в поліції.

У районі Нафтогавань внаслідок артилерійського обстрілу тяжко поранено 48-річного чоловіка. У с.Інженерне снарядами пошкоджено два багатоповерхові будинки та поранено двох 78-річних жінок.

Крім того стало відомо про трагедію у тимчасово окупованому місті Олешки. Там військові рф відкрили вогонь з артилерії, внаслідок чого загинуло подружжя пенсіонерів.

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Також повідомлялось, що росіяни вскочили у пастку.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти намагаються залишити українців без їжі.