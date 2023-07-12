Саме ця людина, за даними слідства, віддала наказ нанести страшний ракетний удар, внаслідок якого загинули майже 30 людей, сотні мирних мешканців було поранено.

Фото і подробиці оприлюднив Офіс Генерального прокурора, пише Politeka.net.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому командувачу Чорноморським флотом військово-морського флоту рф, який віддав наказ нанести ракетний удару по середмістю Вінниці», - йдеться у повідомленні.

Йому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, у підпорядкуванні підозрюваного перебували військові кораблі та особовий склад флоту росії.

«Російський адмірал на виконання злочинних наказів військово-політичного керівництв рф забезпечував бойове застосування флоту для ураження всієї території України», - розповіли в прокуратурі.

Простіше кажучи, по Україні били ракетами «Калібр».

«Встановлено, що вранці 14 липня 2022 року він віддав наказ командиру малого ракетного корабля, що дислокувався поблизу м. Севастополя, нанести ракетний удар по об’єкту у Вінниці. Було здійснено пуск чотирьох «Калібрів», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Унаслідок цього страшного ракетного удару загинуло 29 людей, з них троє – діти. Ще 154 особи отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім того, були понівечені 35 житлових будинків, 23 підприємства, 64 приватні транспортні засоби і комунальний транспорт.

«За наявною у слідства інформацією, посаду командувача Чорноморським флотом вмф рф підозрюваний обіймав з травня 2019 року по серпень 2022 року», - додали в прокуратурі.

Раніше за ракетні удари по містах України російському адміралу було повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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