Вперше Jerry Heil зіткнулась із переслідувачем ще в 2020 році. В ефірі програми "Ранок у великому місті" розповіли, через що довелося пройти артистці.

"Це трошки дивно, коли людина потім ходить місцями, в які ти ходиш, коли дуже багато тобі пише, типу: "Давай зустрінемось, давай зустрінемось". Пишуть твоїм друзям, підписуються на всіх, кого ти відмічала в сторіс. Тому я таких моментів трошки боюсь", — зізналася Jerry Heil в одному з інтерв'ю.

Так, наприклад, якось один із наполегливих шанувальників прислав Яні Шемаєвій фото її ж балкону. Він вистежив адресу Jerry Heil за її власними фото у соцмережі. Вид з вікна, подвір'я, колір фіранок — все це буквально привело переслідувача до неї прямісінько під поріг. Після цього випадку співачка була змушена переїхати з тієї квартири, а з контентом у соцмережах стала обачнішою.

Але і це не стало запобіжником від переслідувань. На початку минулого року, ще до повномасштабного вторгнення Jerry Heil поскаржилася на чергового переслідувача. Зірці почав писати росіянин на ім'я Іван. Спочатку він писав непристойності, потім перейшов до погроз, а згодом навіть приїхав з Іркутська на фан-зустріч зірки у Львові.

Jerry Heil розповіла, що тоді представники поліції не виявили в повідомленнях переслідувача нічого страшного і просто посміялися. Зараз, на щастя, російський Ванька десь зник.

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