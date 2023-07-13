Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський розповів про хворобу, яка у нього сталася. Про це співак поділився у сторіс Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Гайморит намагається поставити на лопатки. Але так не буде. Вчора не виходив у сторіс, але день був насиченим. Після уколу важко розплющити очі, тому спав довго. Але зібрався і пішов на вокал до Ірини Білик, попрацювали дуже круто, і як вона сказала: "Навіть те, що тебе не було півроку, не зашкодило тій техніці, яку ми напрацьовували за весь цей час. Далі полетів у спортзал (було важко, але таки прокачав ноги) Ну і зробив усі свої домашні справи. Потім знову укол і він сьогодні прокинувся о 10:30. Але день тільки розпочався. Івано-Франківськ, запрошую вас сьогодні на благодійний концерт.

Варто зазначити, що переможець "Голос країни" Сергій Лазановський – відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка активно почала виступати з благодійними концертами, збираючи гроші на ЗСУ.

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