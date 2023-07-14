Популярная украинская певица Яна Шемаева, известная как Jerry Heil, уже не в первый раз сталкивается с преследователем.

Впервые Jerry Heil столкнулась с преследователем еще в 2020 году. В эфире программы "Утро в большом городе" рассказали, через что пришлось пройти артистке.

"Это немного странно, когда человек потом ходит по местам, в которые ты ходишь, когда очень много тебе пишет, типа: "Давай встретимся, давай встретимся". Пишут твоим друзьям, подписываются на всех, кого ты отмечала в сторис. Поэтому я таких моментов немного боюсь", — призналась Jerry Heil в одном из интервью.

Так, например, однажды один из настойчивых поклонников прислал Яне Шемаевой фото ее же балкона. Он выследил адрес Jerry Heil по ее собственным фото в соцсети. Вид из окна, двор, цвет занавесок – все это буквально привело преследователя к ней прямо под порог. После этого случая певица была вынуждена переехать из той квартиры, а с контентом в соцсетях стала более осмотрительной.

Но и это не стало предохранителем от преследований. В начале прошлого года, еще до полномасштабного вторжения Jerry Heil пожаловалась на очередного преследователя. Звезде стал писать россиянин по имени Иван. Сначала он писал непристойности, затем перешел к угрозам, а впоследствии даже приехал из Иркутска на фан-встречу звезды во Львове.

Jerry Heil рассказала, что тогда полицейские не обнаружили в сообщениях преследователя ничего страшного и просто посмеялись. Сейчас, к счастью, русский Ванька где-то исчез.

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