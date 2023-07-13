Співачка Ані Лорак вирішила підігріти інтерес до своєї пісні, але нарвалася на критику. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими фото.

"Літній вайб із піснею "Лети душа". Які пісні з альбому "Острів" слухаєте найчастіше?", - написала Ані Лорак.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Ані Лорак:

"Це вбрання вже не підходить вам, соррі",

"Було б однаково що і де Ви робите.. АЛЕ! Ви були народною артисткою України! І на той час Вас ваш народ, ваші українці, благали про допомогу: «Не мовчи, кричи, у тебе ж мільйони передплатників! Нас вбивають кожен день-сотнями: і дітей, і старих, і жінок! А у відповідь – Тиша! Не рятувала… Чому? Гонорари? Яскраве життя? Шкода… помилилися… не народна… не українка…",

"Силіконова, штучна діва, без честі та совісті. Творчість - повне лайно",

"Мдаааа ... Господи, хто її одягає ... хто створює цей музичний шлак ... одне і те ж по колу ... ні стилю, ні смаку в репертуарі .... Гидка гидота",

"Не слухаю її пісні. Не хочу. В Україні вбивають людей, а вона спонсорує країну-агресора. І зараз не стану крити її матами. Або обзивати як-небудь. Хай живе своїм життям, але її слухати більше не стану. Вона свій вибір зробила, в Україні на неї не чекають".

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