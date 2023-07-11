Співачка Злата Огневич , популярна українська співачка, висловила своє обурення щодо поведінки одного чоловіка, який продовжує переслідувати її та не дає спокою. У своїх Instagram-історіях артистка поділилася, що цей чоловік постійно стежить за нею, постійно дзвонить і надсилає повідомлення.

переслідування артистки, скріншот Інстаграм

Злата Огневич поділилася, що вона звернулася до Печерського відділення поліції, де повідомила про те, що відбувається. Огневич довго давала переслідувачу шанс виправитися, але він продовжує дзвонити, відправляти повідомлення, а також звертатися до консьєржа.

Він наполегливо переслідує її, підстеріг її біля будинку і стверджує, що він не має іншого виходу, а все, що він хоче, це запросити її на каву. Огневич багато разів просила його дати їй спокій, але він не розуміє слова "ні". Вона зазначила, що вона зберігала спокій і відкладала написання заяви до поліції, але вона більше не може терпіти таку поведінку.

Огневич висловила сподівання, що поліцейські проведуть бесіду з цим чоловіком та пояснять йому, що його поведінка є порушенням особистого кордону та не є нормою.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

Кровопролиття на популярному озері у Києві: відпочиваючих порізали ножем

Нічна масштабна атака: як на цей раз окупанти намагалися вбити сплячих українців

Українець готував новий удар росіян по шпиталю: ким виявився зрадник

"Прийнято рішення": українців готують до евакуації, що потрібно знати і кому збирати речі
Показати ще

"Я зберігала спокій і до останнього відкладала похід у поліцію та написання заяви. Але ця людина не розуміє, що "ні" – це слово, яке було сказано багато разів", – зізналася Огневич.

переслідування артистки, скріншот Інстаграм

Раніше Злата Огневич розповіла про зустріч із росіянкою, поділившись із фанатами. Зірка опублікувала своє оповідання в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич заінтригувала кадрами зі свого незвичайного побачення

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич несподівано заговорила про кризу середнього віку

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч висловилася перед українцями, але зачепила одним словом