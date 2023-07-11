Відома співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла про свого переслідувача.

Співачка Злата Огневич , популярна українська співачка, висловила своє обурення щодо поведінки одного чоловіка, який продовжує переслідувати її та не дає спокою. У своїх Instagram-історіях артистка поділилася, що цей чоловік постійно стежить за нею, постійно дзвонить і надсилає повідомлення.

Злата Огневич поділилася, що вона звернулася до Печерського відділення поліції, де повідомила про те, що відбувається. Огневич довго давала переслідувачу шанс виправитися, але він продовжує дзвонити, відправляти повідомлення, а також звертатися до консьєржа.

Він наполегливо переслідує її, підстеріг її біля будинку і стверджує, що він не має іншого виходу, а все, що він хоче, це запросити її на каву. Огневич багато разів просила його дати їй спокій, але він не розуміє слова "ні". Вона зазначила, що вона зберігала спокій і відкладала написання заяви до поліції, але вона більше не може терпіти таку поведінку.

Огневич висловила сподівання, що поліцейські проведуть бесіду з цим чоловіком та пояснять йому, що його поведінка є порушенням особистого кордону та не є нормою.

"Я зберігала спокій і до останнього відкладала похід у поліцію та написання заяви. Але ця людина не розуміє, що "ні" – це слово, яке було сказано багато разів", – зізналася Огневич.

Раніше Злата Огневич розповіла про зустріч із росіянкою, поділившись із фанатами. Зірка опублікувала своє оповідання в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

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