Співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна. ЖВЛ опублікувала кадри з весілля пари, але не всі українці оцінили вчинок зірок.

"Співачка, тренер-переможець "Голосу країни" Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Мишу Кацуріна. Зірки опублікували спільне повідомлення в Instagram, поділившись фотографіями у весільному вбранні та з кільцями", - написали в публікації до Нади Дорофєєвої.

Українці поставили понад сім тисяч лайків та написали коментарі Наді Дорофєєвій:

"Піпець!!! Кохання зле, але не до такої ж ступеня!!...????",

"Вибачте, але він як алкаш, і Надія вже така ж",

"Боже, цьому Кацуріну одружитися як за хлібом сходити, а Надя думає що з нею буде не так...))",

"Десь я вже бачила і весілля, і Надію у весільній сукні",

"Плаття взагалі не дуже, таке собі. Як у бабки років так 80",

"Ну про мене Ви нічого не скажете, тому що не знаєте. І слава богу ми живемо в країні зі свободою слова, говорю свою думку. Виглядають як бомжі. Не подобається, соррі вони публічні... Я думаю їм насрати... ",

"Що це за сукню, зараз таке носять нареченої? Ну яка чистота дівчини, такий і колір сукні, догічно".

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