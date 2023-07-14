Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, постраждала через переслідувача.

Аж два роки концерти Христини Соловій були під загрозою скасування через переслідуваче.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" розповіли, що незнайомець атакував соцмережі артистки, під кожним постом писав погрози не лише співачці, а й її фанатам, мовляв, що поб'є людей, які прийдуть до неї виступ.

"Він казав, що я лицемірна, несправедлива, брехлива, що знає, де я живу і всю інформацію про мене... Моє життя перетворилося на суцільний оголений нерв і виникла загроза мого існування як артистки", — зізнавалася Христина Соловій.

Переслідувач блокував онлайн продажі квитків на всі концерти Христини Соловій. У результаті два виступи були скасовані, ще три відбулися у ледь заповнених залах. Це коштувало співачці понад півмільйона гривень збитків.

"Я жила під постійним наглядом і контролем абсолютно сторонньої людини, яка ставила мені умови, щоб це все припинилося. Одна справа просто кібербулінг, а інше — позбавити мене концертів, можливості виступати, змусити постійно змінювати номери телефонів, адресу та жити в страху цілих два роки", — розповіла Христина Соловій.

Кіберполіції, на щастя, вдалося викрити та затримати зловмисника. Але зараз, хоч ця моторошна історія вже позаду, Христина Соловій каже, що досі не може позбутися відчуття тривоги.

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