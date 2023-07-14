Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, пострадала из-за преследователя.

Два года концерты Кристины Соловий были под угрозой отмены из-за преследователя.

В эфире программы "Утро в большом городе" рассказали, что незнакомец атаковал соцсети артистки, под каждым постом писал угрозы не только певице, но и ее фанатам, что побьет людей, которые придут к ней выступление.

"Он говорил, что я лицемерна, несправедлива, лжива, что знает, где я живу и всю информацию обо мне... Моя жизнь превратилась в сплошной обнаженный нерв и возникла угроза моего существования как артистки", - признавалась Кристина Соловий.

Преследователь блокировал онлайн продажи билетов на все концерты Кристины Соловий. В результате два выступления были отменены, еще три состоялись в едва заполненных залах. Это стоило певице более полумиллиона гривен убытков.

"Я жила под постоянным наблюдением и контролем абсолютно постороннего человека, который ставил мне условия, чтобы это все прекратилось. Одно дело просто кибербуллинг, а другое - лишить меня концертов, возможности выступать, заставить постоянно менять номера телефонов, адрес и жить в страхе целых два года", - рассказала Кристина Соловий.

Киберполиции, к счастью, удалось разоблачить и задержать злоумышленника. Но сейчас, хотя эта жуткая история уже позади, Кристина Соловий говорит, что до сих пор не может избавиться от тревоги.

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