Два года концерты Кристины Соловий были под угрозой отмены из-за преследователя.
В эфире программы "Утро в большом городе" рассказали, что незнакомец атаковал соцсети артистки, под каждым постом писал угрозы не только певице, но и ее фанатам, что побьет людей, которые придут к ней выступление.
"Он говорил, что я лицемерна, несправедлива, лжива, что знает, где я живу и всю информацию обо мне... Моя жизнь превратилась в сплошной обнаженный нерв и возникла угроза моего существования как артистки", - признавалась Кристина Соловий.
Преследователь блокировал онлайн продажи билетов на все концерты Кристины Соловий. В результате два выступления были отменены, еще три состоялись в едва заполненных залах. Это стоило певице более полумиллиона гривен убытков.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Клиент банка в Киеве пригрозил взорвать помещение: на место срочно прибыла полиция, кадры
Сильный пожар под Киевом, огонь охватил известный комплекс отдыха: есть пострадавшие
"Укрзализныця" сообщила о страшной трагедии: погибла вся семья
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
"Я жила под постоянным наблюдением и контролем абсолютно постороннего человека, который ставил мне условия, чтобы это все прекратилось. Одно дело просто кибербуллинг, а другое - лишить меня концертов, возможности выступать, заставить постоянно менять номера телефонов, адрес и жить в страхе целых два года", - рассказала Кристина Соловий.
Киберполиции, к счастью, удалось разоблачить и задержать злоумышленника. Но сейчас, хотя эта жуткая история уже позади, Кристина Соловий говорит, что до сих пор не может избавиться от тревоги.
Последние новости Украины:
Напомним, Ани Лорак раскритиковали из-за новой публикации.
Как сообщала Politeka, Сергей Лазановский из "Голос країни" рассказал о своей болезни.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Злата Огневич в панике обратилась в полицию из-за преследователя.