Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка активно веде соціальні мережі та розповідає про свої будні, отримала неоднозначну реакцію на свої кадри з останньої прогулянки. Леся Нікітюк опублікувала добірку фото з подругою, коли вони прогулювалися Києвом у схожих акуратних сукнях.

Проте, увагу українців було привернуто не лише нарядом Нікітюк, а й її зовнішнім виглядом загалом. Багато хто почав коментувати нібито сильно помітні зміни на обличчі Лесі Нікітюк.

Чутки про те, що Леся збільшила губи та захоплювалася іншими уколами краси, все ще залишаються не підтвердженими, проте Нікітюк сама неодноразово коментувала цю тему.

«Леся, я не впізнала тебе. Красуня, але зовсім не схожа. Або мені так здалося одній. Щось у тобі змінилося, щось не таке; Фото N2 Леся Леопардівна 😁 може вистрілити гарматою; До хрещення гламуру, перебір, коментувати лінощі;

А де такі губи зробити, Лесю?; Це вже Голівуд!; Я так любила вашу індивідуальність... А тепер ви як і все "на одне обличчя"... Зовсім інша людина» - написали під постом Нікітюк.

Раніше Нікітюк викликала глибокі емоції у своїх шанувальників, зустрівшись із маленькою дівчинкою на ім'я Олександра, яка нині бореться з раком.

Зустріч відбулася в одній із лікарень столиці, де Олександра отримує лікування. Можливість побачити свого кумира та поспілкуватися з нею наповнила 10-річну Олександру радістю.

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