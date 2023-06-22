Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о своих переживаниях, обеспокоила украинцев кадрами после работы косметолога.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала о тяжелых эмоциях из-за случившегося в Херсонской области, вызвала неоднозначную реакцию из-за фото с косметологом.

Последнее время Никитюк делится своими личными секретами ухода за собой и признается, что не забывает о своей внешности даже дома. Она уделяет время скрабам, тренировкам и регулярным процедурам, чтобы достичь заметных результатов и поддерживать красивую и сияющую кожу.

Никитюк уже подчеркивала, что она стала последовательным сторонником регулярного и профессионального ухода за собой. Среди косметических процедур, она особенно полюбила пилинг и чистку, которые оказывают замечательное влияние на состояние кожи.

Тем не менее, новый кадр смутил украинцев:

«Косметолог сделала клон инстадив. Так убить индивидуальность надо уметь😂; я бы точно такому специалисту не доверяла….; Леся, вы уже становитесь похожей на истасамок; А где здесь Леся? Какие-то клоны;

Как-то не узнал Лесю. Утратила лицо? Пластмассовой стала; Все девушки на одно лицо. Где индивидуальность?; Лесюня. Хватит косметологии… потому что уже как Тая Повалий… хороша, ну хватит…».

Никитюк ранее подметила: как в рф ни старались разрушить жизнь ее любимой страны и народа, люди будут бороться.

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