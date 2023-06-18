Телеведущая Леся Никитюк показала фото со съемок "Хто зверху". Звезда поделилась снимком в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"На фото мы в укрытии… во время съемок легендарного шоу «Кто Сверху». 12-й сезон. Под звуки сирен и взрывов. Что написать? Все на лице написано… Единственное что хочется добавить – мы сделали это!!! Всей большой командой Новый канал, потому что мы любим свою работу. Потому что наша работа – дарить людям позитив! Спасибо всем, кто ежедневно доказывает, что украинцы есть, были и будут сверху", - написала Леся Никитюк в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией Леси Никитюк:

"Искренне благодарна всей команде ХЗ за Вашу работу, это мое любимое шоу. P.S. То, что ХЗ смотрит только молодежь – ложь, мне 49",

"Каждый делает, что может и на своем месте!",

"Спасибо за позитив, ждем новых выпусков",

"Мне 60 смотрю и жду всегда! И очень хочу попасть в группу поддержки к девушкам".

Стоит отметить, что Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая также ведет шоу "Хто зверху?". В новом сезоне у звезды новый партнер на проекте, которым стал Богдан Шелудяк, звезда "Київ вдень і вночі", "Любов і блогери".

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